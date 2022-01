Die heiße Debatte um das Donauwörther Tanzhaus

Plus Donauwörths zentrales Veranstaltungsgebäude stand - neben Corona - im Jahr 2021 im Fokus. Es gab hitzige Diskussionen - und am Schluss einen Bürgerentscheid.

Es war eine der Top-Meldungen des Jahres 2021 in Donauwörth: Das Tanzhaus wird nicht abgerissen, stattdessen soll es saniert werden. Der Neubau, für den sich der neue Stadtrat im Vorfeld ausgesprochen hatte, war damit wieder vom Tisch. Die Bürgerinnen und Bürger Donauwörths wollten das bestehende Gebäude, einen Betonbau im historischen Stil aus den frühen 1970er Jahren, erhalten. Ihr Votum war am 26. September letztlich deutlich.