Donauwörth

18:00 Uhr

Boostern im Akkord: So lief das Impfen auf dem Kaufland-Parkplatz

Plus Eine besondere Aktion im Kampf gegen Corona hat in Donauwörth stattgefunden. Impfwillige bekamen die Spritze, während sie im Auto saßen. Das kam sehr gut an.

Von Helmut Bissinger

"Bequemer geht’s nicht", lacht Heidi Schiele aus Nordendorf. Sie hat schnell ihr T-Shirt hochgeschoben. Die Ärztin desinfiziert die Stelle am Oberarm und spritzt ihr das Vakzin. In Sekundenschnelle ist Heidi Schiele geboostert. Sie gehört an diesem Dreikönigstag zu den Ersten, die sich im Auto sitzend eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus verabreichen lassen. Der Impf-Drive-In findet gleich zum Start eine rege Resonanz. "Das freut uns", sagt Simon Srownal, der die Aktion der Stadt Donauwörth am Kaufland-Parkhaus koordiniert.

