Donauwörth

26.01.2024

Durchstich Nordheim: Kompromiss mit der Bahn

Dieser Bahn-Durchlass in Nordheim wird durch einen neuen Durchstich ersetzt.

Plus Die Unterführung, eine wichtige Verbindung zwischen Stadtteilen, soll geschlossen werden. Nun hat die Stadt Donauwörth eine Verlegung erreicht. Das kostet sie 100.000 Euro.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Weil der barrierefreie Durchlass der Bahnlinie im Donauwörther Stadtteil Nordheim in keinem guten Zustand ist, hat die Bahn vor knapp einem Jahr angekündigt, ihn zu verrohren und zu verfüllen. Dagegen ist der Bürgerverein Nordheim Sturm gelaufen und hat in kürzester Zeit rund 700 Unterschriften und 540 Einwendungen gegen das Vorhaben gesammelt. Nun hat Oberbürgermeister Jürgen Sorré in Gesprächen mit der Deutschen Bahn einen Kompromiss bewirkt.

Die Unterführung in der Verlängerung der Pestalozzistraße ist seit Jahrzehnten eine wichtige Verbindung zwischen den Stadtteilen und wird gerade von Fußgängerinnen und Fußgängern genutzt, insbesondere von Schülern, Kindern, älteren Menschen und Menschen mit Behinderungen. Neben dem Stadtteil Auchsesheim wird durch die Unterführung auch der Radweg als wichtige Verbindung in die Innenstadt nach Donauwörth und Bäumenheim sowie Mertingen angebunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen