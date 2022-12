Donauwörth

Genossenschaft legt Energie-Investitionen vorerst auf Eis

Das Wohnbau-Selbsthilfewerk saniert seinen genossenschaftlichen Wohnungsbestand seit Jahren sukzessive - wie hier in der Parkstraße in der Donauwörther Parkstadt. Die unsichere Zukunft der Gasheizungen wirft nun allerdings Fragen auf.

Plus Die Diskussion um die Zukunft des Erdgases, Lieferengpässe, hohe Preise: Auch stabile Genossenschaften wie das Donauwörther Wohnbau-Selbsthilfewerk stehen vor vielen Fragen.

Wohnen ist seit spätestens Februar letzten Jahres auch massiv an das Thema "Energie" gebunden. Jedenfalls kostenmäßig ist das so. Die Energiekrise, die sich im Zuge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine enorm verschärft hat, sie hat auch bei den Bauherren im Mietwohnungsbau im großen Stile für Verunsicherung gesorgt. Die Genossenschaft Wohnbau-Selbsthilfewerk Donau-Ries mit Sitz in Donauwörth sieht sich jetzt gezwungen, einige Vorhaben auf Eis zu legen.

