Inder ordern 500 Flugzeuge: Das bedeutet der Großauftrag für Donauwörth

Plus Die Fluggesellschaft Indigo setzt auf Airbus und hat weitere Flugzeuge bestellt. Branchenkenner sprechen vom größten Einzelauftrag der Luftfahrtgeschichte.

Einen Rekordauftrag hat der Flugzeughersteller Airbus an Land gezogen: Die indische Airline Indigo hat 500 Maschinen aus der Modellfamilie A320 bestellt. Laut Medienberichten handelt es sich dabei wohl um einen der größten Einzelaufträge in der Luftfahrtgeschichte. Insider berichten, dass auch das Werk in Donauwörth von dem Deal profitieren werde.

Wie es aus Unternehmenskreisen heißt, werden die Türen für die Modellfamilie A320 im Landkreis Donau-Ries produziert. Rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten derzeit am Airbus-Standort in Donauwörth, knapp die Hälfte davon ist in der Türenfertigung beschäftigt. Für die 500 Flugzeuge müssen dem Vernehmen nach rund 3000 Türen gebaut werden. Allein wegen des Großauftrags werde allerdings kein neues Personal eingestellt, ist aus dem Umfeld des Unternehmens zu hören - man suche derzeit generell neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Großauftrag bedeute allerdings auch Aufträge für Subunternehmer von Airbus in der Region.

