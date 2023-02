Kommentar

16:33 Uhr

Stellen-Plus bei Airbus in Donauwörth: Ist das eine gute Nachricht?

Plus Airbus Helicopters in Donauwörth sucht 500 neue Mitarbeiter. Mit der Frage, wie das zu bewerten ist, beschäftigt sich Wolfgang Widemann in einem Kommentar.

Von Wolfgang Widemann

Diese Nachricht ist erst einmal nur positiv. Airbus Helicopters beschäftigt in seinem Werk in Donauwörth bald noch mehr Menschen. Rund 500 neu zu besetzende Stellen, von denen 250 bis 300 zusätzlich entstehen, sind schon eine Hausnummer. Das lässt den Wohlstand in der Region weiter wachsen und ist ein gutes Zeichen, dass der größte Arbeitgeber in Nordschwaben stabil auf Kurs bleibt.

