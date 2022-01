Nach Ausflug an die B2: So fand die entlaufene Kuh den Weg nach Hause

Plus Mehr als 24 Stunden war die Kuh von Familie Döbler im Wald bei Donauwörth unterwegs. Jetzt steht sie wieder im Stall auf dem Schöttle-Hof. Einfach war das nicht.

Gegen Mitternacht war die Kuh, die seit Dienstagabend rund um Donauwörth für Aufregung gesorgt hatte, wieder zu Hause. Über 24 Stunden war das rund sechs Monate alte Rind zwischen Donauwörth und Kaisheim unterwegs gewesen, war mehrfach über die B2 gelaufen und hatte sich im Wald versteckt. Jetzt aber steht die junge Kuh wieder im heimischen Stall auf dem Schöttle-Hof. "Wir sind einfach nur erleichtert, dass alles gut ausgegangen ist", sagt Besitzerin Jasmin Döbler.