Missbrauch in der Kirche: Auch in Donauwörth treten viele Menschen aus

Plus Die Enthüllungen über die Katholische Kirche empfinden die Menschen in der Region als "unerträglich". Viele treten aus. Dekan Robert Neuner hofft auf Gespräche.

Das Münchner Missbrauchsgutachten erschüttert die Katholische Kirche. Zahlreiche Mitglieder kehren der Institution den Rücken - nicht nur bei den Standesämtern im Raum München. Auch die Rathäuser in der Region rund um Donauwörth verzeichnen seit der Veröffentlichung des Gutschachtens eine hohe Nachfrage an Terminen auf dem Standesamt, weil die Menschen aus der Kirche austreten wollen.