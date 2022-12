Donauwörth

vor 30 Min.

Radfahren in Donauwörth bleibt vorerst gefährlich

Der Donauradweg führt nahe des Ärztehauses Maximilium in Donauwörth über einen Parkplatz. Nicht gerade optimal, allein was die Sicherheit der Radler angeht. Die Polizei hat in der Vergangenheit eine Reihe neuralgischer Punkte angemahnt.

Plus Die Unfallstatistik der Polizei zeigt eine hohe Zahl an schwer verletzten Radfahrern in Donauwörth. Indessen gibt es nach wie vor viele offene Baustellen.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Ein Anfang scheint getan: Wer auf den weitläufigen Parkplatz des Kauflands in Donauwörth biegt, der muss seit einigen Wochen sichtlich mehr achtgeben – rote und weiße Markierungen auf dem Asphalt zeigen jetzt an, dass die Autofahrer hier nicht allein unterwegs sind. Anderswo in Donauwörth sind solche Sicherheitsmaßnahmen bislang noch nicht in Sicht, obwohl sie dringend nötig wären, wie die Polizei anmahnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen