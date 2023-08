Wirtschaftsminister Aiwanger kommt spontan nach Donauwörth

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger besucht die 19. Donauries-Ausstellung in Donauwörth. Was dort geplant ist.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat sich spontan für einen angekündigt. Das teilt der Kreisverband Donau-Ries der Freien Wähler (FW) mit. Aiwanger wird am Mittwoch, 30. August, ab 15 Uhr die Ausstellung besuchen und einen Gang über das Messegelände vornehmen. Dabei wolle Aiwanger die Gelegenheit nutzen, um mit den einheimischen Betrieben und Ausstellern vor Ort in das Gespräch zu kommen, so die Freien Wähler in einer Mitteilung an die Redaktion. Kreisvorsitzender Florian Riehl sagt: „Uns freut es, dass Hubert Aiwanger in den Landkreis Donau-Ries kommt und die Plattform der Ausstellung, welche überregionale Wirkung hat, zum Austausch mit den Ausstellern nutzt“. Auch stellvertretender FW-Vorsitzender Michael Bosse betont die große Bedeutung der Ausstellung für die regionale Wirtschaft. (AZ)

Lesen Sie dazu auch