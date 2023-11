Zu schnell in der Kurve: Fahrerin verursacht Totalschaden

Weil sie auf der Schleife der B2 in Richtung Kaisheim zu schnell unterwegs war, hat eine 30-Jährige einen Unfall verursacht.

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagnachmittag bei Donauwörth ereignet. Gegen 15.50 Uhr war eine 30-jährige Donauwörtherin mit ihrem Pkw am Berger Kreuz auf der Schleife der Bundesstraße 2 in Richtung Kaisheim unterwegs. Dort schleuderte der Wagen laut Polizei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn in den Straßengraben. Die Fahrerin sowie ein 11-jähriger Beifahrer wurden per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Dort stellte sich heraus, dass beide nur leichte Verletzungen davontrugen. An dem Pkw, der abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von geschätzten 15.000 Euro. (AZ)