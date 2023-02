Wird aus dem Bankgebäude in Ebermergen ein Haus der Vereine?

Plus In Ebermergen steht das ehemalige Gebäude der Raiffeisen-Volksbank leer. Die Schützen brauchen eine neue Bleibe. Wie entscheidet der Stadtrat Harburg?

Dass die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth die Filiale in Ebermergen irgendwann schließen würde, das ahnten viele Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfs schon länger. Als das Genossenschaftsunternehmen im Herbst 2022 diesen Schritt vollzog, war das allgemeine Entsetzen dennoch groß. Das zweistöckige Gebäude am Reismühlenweg steht seitdem leer. Nur noch der Geldautomat befindet sich darin, dem Vernehmen nach noch bis zum Sommer. Die Bank schrieb die Immobilie zwischenzeitlich bereits zum Verkauf aus. Doch nun gibt es eine neue Entwicklung.