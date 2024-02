Ehrenamtliche des BRK Nordschwaben werden für ihre Dienste ausgezeichnet

Im Rahmen eines feierlichen Festakts im BRK-Zentrum in Donauwörth wurden zahlreiche Mitglieder des Kreisverbands des Bayerischen Roten Kreuzes geehrt.

„Wir sind stolz auf unsere ehrenamtlichen Helfer.“ Mit diesem Satz brachte der Vorsitzende des Kreisverbandes Nordschwaben des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), Johann Natzer, seine Wertschätzung all jener zum Ausdruck, die sich seit 25 Jahren und weit mehr für die Hilfe am Nächsten engagieren. Für sie gab es bei einem Ehrenabend im BRK-Zentrum am Mangoldfelsen in Donauwörth Urkunden, Plaketten und Anstecknadeln, aber vor allem herzliche Worte.

Nach fünf Jahren, unterbrochen durch die Corona-Pandemie, ließ der Kreisverband die Tradition wieder aufleben, für langjährige Treue Dank zu sagen. Die Folge: eine Flut von Ehrungen. Johann Natzer hob beim Festabend die „Vorbildfunktion“ der ehrenamtlich engagierten Helfer hervor. Mit Idealismus und Pflichtbewusstsein setzten sie Maßstäbe, verdienten Wertschätzung und Anerkennung, so Natzer.

Drei BRK-Mitglieder standen am Festabend in Donauwörth im Fokus

Drei Mitglieder standen im Mittelpunkt: Andreas Bachmann, Michaela Mader und Franz Oppel. Für sie war eigens Bayerns BRK-Präsidentin Angelika Schorer nach Donauwörth gekommen. „Eine hohe Ehre“, wie Kreisgeschäftsführer Arthur Lettenbauer sagte, denn seit 25 Jahren sei keine BRK-Präsidentin mehr beim Kreisverband gewesen.

„Menschen, die mehr als das Notwendige tun“, seien wichtig für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, erklärte Schorer. Die langjährige Treue möge Inspiration sein „und beispielgebend für die Jugend“. Sie spüre, so Schorer, wie viel Herzblut im Kreisverband vorhanden sei.

Staatliche Auszeichnungen für Ehrenamtliche des Bayerischen Roten Kreuzes

Geehrt wurden Helfer mit Nadeln des Roten Kreuzes, aber auch mit staatlichen Auszeichnungen. Sie verlieh Landrat Stefan Rößle. Er sprach von einer „Mutmacher-Veranstaltung“ und appellierte dazu, Verantwortung und Verlässlichkeit wieder stärker zu betonen. Den Geehrten rief er zu: „Frauen und Männer wie sie, tun unserem Land gut.“

Die Ehrungen des Abends:

Ehrenzeichen am Bande für 25 Jahre Mitgliedschaft, verliehen vom Freistaat Bayern , erhielten: Monika Albinger , Christian Anton , Martin Baalß, Sandra Baalß, Anja Beierlein , Manuel Brandt , Bernd Bügelsteiber, Stefanie Färber , Wolfgang Friedel , Florian Huber , Stephanie Lindner , Sonja Meisinger , Katja Schülein und Claudia Wirkner .

Die silberne Ehrennadel des BRK bekam Monika Albinger. Sie wurde außerdem mit dem Ehrenzeichen der BRK-Bereitschaften in Silber ausgezeichnet.

bekam . Sie wurde außerdem mit dem in Silber ausgezeichnet. Das bronzene Ehrenzeichen der BRK-Bereitschaften erhielten: Marina Beck , Katharina Eder , Andreas Fickel , Alexander Hüber , Marco Korhammer, Peter Oesterer, Sandrina Rybka , Melanie Stachel , Alexander Steininger , Anja Schülein , Verena Stempfle und Sylvia Windisch .

Es gab zwei DRK-Ehrennadeln für 60 Jahre BRK-Mitgliedschaft