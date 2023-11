Betrunkener Autofahrer läuft nach spektakulärem Unfall davon

Nahe Fünfstetten verunglückt ein 32-jähriger mit seinem Auto. Der Unfallverursacher flüchtet, doch die Polizei macht ihn ausfindig.

Ein betrunkener Autofahrer ist am frühen Montagmorgen nahe Fünfstetten spektakulär verunglückt. Anschließend flüchtete der Mann kilometerweit zu Fuß, ehe ihn die Polizei im Rahmen einer Fahndung aufspürte.

Der Unfall geschah nach Erkenntnissen der Gesetzeshüter gegen 4.50 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Otting und Fünfstetten. Etwa 200 Meter vor dem Fünfstettener Ortseingang kam der 32-Jährige mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Verkehrsleitpfosten. Anschließend schoss der Wagen durch einen Graben, hob ab, überschlug sich mindestens einmal und blieb völlig demoliert auf den Rädern stehen.

Ein Verkehrsteilnehmer entdeckt das Wrack nahe Fünfstetten

Dem Fahrer gelang es, das Wrack zu verlassen. Dass er dazu überhaupt noch in der Lage war, ist laut Wolfgang Nigel, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Fünfstetten, glücklichen Umständen zu verdanken: "Er hatte mindestens drei Schutzengel dabei." Der Mann kümmerte sich freilich nicht weiter um das Geschehene, sondern lief in Richtung Otting weg.

Ein anderer Verkehrsteilnehmer entdeckte um etwa 5 Uhr das kaputte Auto und setzte einen Notruf ab. Polizei und Rettungskräfte eilten zu der Unglücksstelle. Die Freiwillige Feuerwehr Fünfstetten, die mit rund 20 Kräften im Einsatz war, leuchtete den Ort des Geschehens aus und band ausgelaufene Betriebsstoffe.

Die Polizei trifft den Flüchtigen auf der Straße in Otting an

Derweil machte sich die Polizei auf die Suche nach dem Flüchtigen. Den traf eine Streifenbesatzung nach einer Weile auf der Straße in Otting an. Der 32-Jährige war im Gesicht und an den Armen verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Ein Alkoholtest brachte einen Wert von fast 1,6 Promille. Die Folge: Strafanzeigen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol sowie Unfallflucht.

An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro. Der Flurschaden beläuft sich auf weitere rund 2000 Euro. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. (wwi, AZ)