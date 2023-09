Fußball

Rains Trainer Dannemann: "Wir spielen voll auf Sieg"

Gegen den favorisierten TSV Landsberg (in Schwarz) zog der TSV Rain (mit Jannik Schuster, rechts) zuletzt nur knapp den Kürzeren. Gegen Türkspor Augsburg soll im Rainer Georg-Weber-Stadion nun ein Sieg her.

Plus Türkspor Augsburg kassierte jüngst eine 1:7-Pleite und spielt nun gegen den TSV Rain. Für die Tillystädter eine gute Gelegenheit zu punkten, doch das Team hat Personalsorgen.

Ein wenig Frust und Ärger kann man aus Tjark Dannemanns Worten nach der unglücklichen 2:3-Niederlage gegen den Favoriten vom TSV Landsberg heraushören. "Bis zur 20. Minute hatten wir alles im Griff, die Landsberger hatten untereinander schlechte Stimmung. Dann bekommen wir den Gegentreffer - wir haben auch schlecht verteidigt - und brechen wieder auseinander. Wir haben unsere Karten schlecht ausgespielt, da hat vielleicht auch die nötige Ernsthaftigkeit gefehlt." Am Ende kassierte Rain nach einer 2:0-Führung noch drei Gegentore. "Wir machen uns ein gutes Spiel kaputt und wieder stehen wir dann mit leeren Händen da", ärgert sich Dannemann. Doch er weiß auch, was zu tun ist.

"Wir müssen das hinbekommen, dass wir im Spiel über 90 Minuten konstant bleiben. Defensiv müssen wir genauer arbeiten und offensiv sind wir aktuell zu fahrlässig. Kleinigkeiten entschieden dann das Spiel", erklärt er. Abermals habe man sich nicht belohnen können. Und dennoch: Das Wissen um die eigenen Fähigkeiten ist da. Ein Gegner wie Türkspor Augsburg kommt doch da eigentlich gerade recht, um die Mühen auf dem Platz auch in Punkte umzuwandeln. Denn die Fuggerstädter haben im vergangenen Spiel eine desaströse 1:7-Niederlage erlitten - und das auch noch im Stadtderby gegen den TSV Schwaben Augsburg. Bei Türkspor läuft die Saison bislang auch eher mäßig. Erst ein Sieg steht zu Buche vom Auftaktspiel gegen Gundelfingen. Danach folgten nur Niederlagen und drei Unentschieden. Platz 16 in der Tabelle der Bayernliga mit nur sechs Punkten ist die Bilanz. Ein Gegner mit einem dermaßen angekratzten Selbstbewusstsein, sollte zu schlagen sein. Dieser These kann Trainer Dannemann nur beipflichten: "Wir spielen voll auf Sieg. Gerade jetzt, wo wir zuhause spielen. Wir waren in der Vergangenheit so oft dran, jetzt wollen wir uns auch mal wieder belohnen."

