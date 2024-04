Fußball

17:00 Uhr

Der TSV Rain ist "heiß auf's Derby" gegen den TSV Nördlingen

An das Hinrunden-Spiel beim TSV Nördlingen haben die Rainer keinen guten Erinnerungen: Mit 1:3 verloren die Lechstädter (in Rot) im Ries.

Plus Die beiden Bayernligisten verbindet nicht nur die Landkreis-Zugehörigkeit. Wie die beiden Teams vor dem prestigeträchtigen Duell aufgestellt sind.

Von , Klaus Jais Stephanie Anton , Klaus Jais

Wenn sich die beiden besten Fußball-Mannschaften aus dem Landkreis Donau-Ries sich gegenüberstehen, geht es nicht nur um Punkte, sondern immer auch um Prestige. Am Samstag, um 14 Uhr, ist es wieder so weit, dann spielen der TSV Rain und der TSV Nördlingen im Georg-Weber-Stadion gegeneinander. Auf dem Papier haben die Rieser die besseren Karten, doch deren Trainer Karl Schreitmüller warnt vor der "Wundertüte" TSV Rain. Am Lech ist man laut Trainer David Bulik besonders "heiß auf's Derby".

Der TSV Rain (10. Platz/36 Punkte) sinnt auf Revanche für die im Hinspiel erlittene 1:3-Niederlage. Aktuell sind die Gastgeber sieben Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Der TSV Nördlingen (6. Platz/47 Punkte) könnte mit einem Auswärtserfolg die 50-Punkte-Schallmauer erreichen. Es ist aus gemeinsamen Bayernliga-Zeiten erst das vierte Derby. In der Saison 2018/19 gewannen die Lechstädter im Ries mit 4:3, in Rain trennte man sich 2:2.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

