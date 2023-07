Fahranfänger verursacht unter Drogen einen Unfall

Ein 18-Jähriger überholt an unübersichtlicher Stelle bei Genderkingen, als ihm ein Lkw entgegenkommt. Den Zusammenstoß verhindert er, einen Unfall gibt es trotzdem.

Ein missglücktes Überholmanöver eines 18-Jährigen zieht einen Unfall nach sich. Weil der junge Mann zudem noch unter Drogen stand, hat der Vorfall für ihn weitreichende Konsequenzen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 18-Jährige am Samstagmorgen gegen 8.45 Uhr auf der B16 in Richtung Neuburg und überholte auf Höhe Genderkingen ein vor ihm fahrendes Auto. Da er sich an einer unübersichtlichen Stelle befand, bemerkte er erst spät einen entgegenkommenden Lkw und konnte gerade noch rechtzeitig wieder rechts einscheren, bevor es zu einem Zusammenstoß kam. Dabei streifte er allerdings das Auto, das er überholt hatte. An beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Der 18-Jährige musste nach dem Unfall bei Genderkingen den Schein abgeben

Als die Polizei zur Unfallstelle gerufen wurde, bemerkten die Beamten, dass der 18-Jährige drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte, und führten einen Drogentest durch. Dieser verlief positiv auf THC. Wie der junge Mann angab, hatte er am Vorabend einen Joint geraucht, der noch Nachwirkungen hatte. Auf richterliche Anordnung wurde ihm der Führerschein entzogen und eine Blutabnahme angeordnet. Jetzt muss sich der 18-Jährige unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs vor Gericht verantworten, seinen Führerschein dürfte er für längere Zeit los sein. Der Fahrer des genannten entgegenkommenden Lkws wird gebeten, sich als Zeuge des Vorfalls unter der Nummer 09090/70070 zu melden. (AZ)