Hornisse verursacht Verkehrsunfall auf B16

Weil eine Hornisse durch das geöffnete Fenster eines Kleintransporters geflogen ist, ist am Freitag ein Unfall bei Genderkingen passiert.

Eine Hornisse hat am Freitagmittag einen Unfall auf der B16 verursacht. Laut Polizei war ein Mann mit seinem Kleintransporter auf der B16 in Richtung Westen unterwegs und hatte das Fenster heruntergelassen. So gelangte eine Hornisse in das Auto, was den Fahrer so sehr ablenkte, dass er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Er geriet in den Gegenverkehr, wo er seitlich mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Dessen Fahrerin fuhr daraufhin zunächst nach rechts gegen die Leitplanke und dann ihrerseits in den Gegenverkehr. Dort kam sie am Fahrbahnrand zum Stehen. Es kam zu keiner weiteren Kollision.

Die Feuerwehr Genderkingen war mit 20 Leuten im Einsatz

Der Unfallverursacher und sein Beifahrer blieben unverletzt, die Frau musste leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Bis die Fahrbahn wieder freigegeben werden konnte, musste diese für rund anderthalb Stunden gesperrt werden. Die Polizei wurde durch 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Genderkingen unterstützt. (AZ)