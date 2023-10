Riskantes Überholmanöver auf B16 löst Unfall aus

Ein Unbekannter überholt nahe Genderkingen einen Lastwagen. Ein Pkw-Fahrer muss ausweichen und verunglückt. Polizei bittet um Hinweise zu der Unfallflucht.

Das riskante Überholmanöver eines Unbekannten auf der B16 bei Genderkingen hat am Donnerstagmorgen einen Unfall ausgelöst. Der Verursacher flüchtete.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Mann mit seinem Audi A6 um etwa 6.50 Uhr auf der Bundesstraße von Donauwörth her Richtung Rain. Auf Höhe Genderkingen scherte plötzlich ein entgegenkommender Pkw aus, um einen Lkw zu überholen. Der Fahrer des Audi musste auf das Bankett ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dabei prallte das Auto gegen einen Straßenleitpfosten. Der Pkw wurde an der Front beschädigt. Der Fahrer des anderen Wagens hielt jedoch nicht an.

Die Polizeiinspektion Rain bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich zu melden. Telefon: 09090/70070. (AZ)