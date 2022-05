Genderkingen

vor 3 Min.

Trachtenhändler in Genderkingen: Was tragen Mann und Frau zum Volksfest?

Plus Endlich wieder Oktoberfest: TSV-Rain-Spieler Dominik Bobinger und seine Schwester Natalie haben bei Lechtaler in Genderkingen die neusten Trachtentrends probiert.

Von Ilona Schmid

"O'zapft is!" wird es nach zwei Jahren Pause in diesem Jahr endlich wieder in München heißen - so viel steht mittlerweile fest. Und auch Frühlingsfeste gibt es gerade überall. Für viele Menschen sind solche Feste ein Anlass, wieder Lederhose und Dirndl traditionsgerecht aus dem Schrank zu holen.

