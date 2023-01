Verhandlungen über Genderkinger Trinkwasser gehen in die heiße Phase

Plus Die Trinkwasservorkommen bei Genderkingen sind begehrt. Es soll mehr gefördert werden. Die Gemeinde möchte Bedingungen dafür durchsetzen.

Auf dem Gemeindegebiet von Genderkingen und Niederschönenfeld liegen große und wertvolle Wasserschutzgebiete. Rund 30 Millionen Kubikmeter Wasser werden im Wasserwerk Genderkingen jährlich für den Großraum Nürnberg gewonnen. Die Fördermenge soll nun zunehmen. Doch wie genau das funktionieren kann, wird zu Beginn des Jahres erneut intensiv diskutiert.