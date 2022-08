Polizei fasst Unfallfahrer im Hotelzimmer: Es ist ein gesuchter Straftäter

Ein Auto ist bei Gosheim gegen einen Baum gekracht. Der verletzte Fahrer flieht zunächst, wird aber verletzt im Hotelzimmer gefasst. Er wird per Haftbefehl gesucht.

Es passiert wohl nicht oft, dass Rettungskräfte zu einem schweren Unfall gerufen werden und der verletzte Fahrer beim Eintreffen der Sanitäter verschwunden ist. Das aber ist in der Nacht auf Montag in der Nähe von Huisheim passiert. In einer großen Suchtaktion über Nacht suchte die Polizei den 43-Jährigen, dessen Blutspuren im Unfallwagen unübersehbar waren. Am Freitagvormittag wurde er in seinem Hotelzimmer in Wemding gefunden. Es handelt sich um einen Straftäter, der per Haftbefehl gesucht wird.

Passiert ist der Unfall kurz vor 1 Uhr nachts, als der Fahrer mit einem schwarzen Mercedes zwischen der Herbermühle und dem Kriegsstatthof bei Huisheim auf der sogenannten Mühlenstraße unterwegs war. Hier kam der Wagen in einer leichten Linkskurve mit hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum im Straßengraben. Der Aufprall sei so heftig gewesen, dass dadurch unter anderem ein Vorderrad komplett von der Achse abgerissen und auf die Fahrbahn geschleudert worden sei, schildert die Polizei Donauwörth.

Der Mercedes löst nach Unfall bei Gosheim selbstständig einen Notruf aus

Durch die Kollision löste der hochwertige Mercedes einer Leasingfirma selbstständig einen Notruf per E-Call mit den Geo-Koordinaten der Unfallstelle aus. Automatisch wurde übermittelt, dass der Fahrer im Unfallwagen eingeklemmt sein könnte. Es war anfangs nicht klar, ob bei dem Unfall weitere Fahrzeuge beteiligt sind. Also wurden mehrere Rettungswagen aus Donauwörth, Nördlingen und Oettingen verständigt. Beamte der Donauwörther Inspektion, die ebenfalls an den Unfallort eilten, konnten zwar das Wrack am Baum finden, aber keine Spur vom Unfallfahrer. Im Auto hatte er aber seine Sachen hinterlassen, sodass die Beamten die Identität des Fahrers ermitteln konnten. Es handelt sich um einen 43-Jährigen.

Das Unfallbild vor Ort ließ bereits darauf schließen, dass der Mann erhebliche Verletzungen davon getragen haben muss. Der Airbag auf der Fahrerseite hatte ausgelöst, außerdem gab es deutliche Blutspuren. Was folgte, war eine ausgedehnte Suche nach dem verletzten Fahrer durch die Rettungskräfte noch in der Nacht. 70 Kräfte der Feuerwehren aus Wemding, Huisheim und Gosheim waren beteiligt. Auch ein Polizeihubschrauber und eine Drohne mit Wärmebildkamera sowie sogenannte Mantrailer-Polizeihunde, die auf die Suche nach Personen spezialisiert sind, wurden eingesetzt.

Polizei ermittelt den Unfallfahrer in einem Hotel in Wemding

Der 43-Jährige, der ersten Erkenntnissen zufolge im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz besitzt, wurde am Freitagvormittag gegen 10 Uhr in einem Hotelzimmer in Wemding gefasst. Es handelt sich nach Angaben der Polizei um einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten Mann aus Polen. Er besitzt keinen gültigen Führerschein und war bei seinem Unfall unter Medikamenten gestanden. Als die Beamten ihn antrafen, klagte er über starke Schmerzen im Bauch. Zudem hat er sich offensichtlich den Arm gebrochen und sich an der Hand verletzt. Mit einem Rettungswagen ist er ins Krankenhaus gebracht worden.

Das mittlerweile abgeschleppte Unfallwrack wurde zur Beweis- und Spurensicherung sichergestellt. Die Schadenshöhe an dem Mercedes, bei dem Totalschaden entstand, beträgt mindestens 60.000 Euro. An der Buche, die durch den Einschlag zum Teil gefällt wurde, entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (AZ)