B466 bei Hainsfarth wird halbseitig gesperrt

Die Baustelle bei Hainsfarth wird von Montag, 25. März, an auf die Bundesstraße ausgeweitet. Der Verkehr in Richtung Westheim muss einen Umweg in Kauf nehmen.

Wer auf der B466 zwischen Oettingen und Westheim unterwegs ist, muss sich von Montag, 25. März, an auf einen Umweg einstellen. Nach Angaben des Staatlichen Bauamts Augsburg wird die Bundesstraße an der Einmündung der Staatsstraße 2216 von Hainsfarth her halbseitig gesperrt. Betroffen ist der Verkehr in Richtung Westheim.

Die halbseitige Sperrung erstreckt sich der Behörde zufolge von der Einmündung der Staatsstraße, die derzeit neue ausgebaut wird, bis zur Abzweigung nach Auhausen. Im Zuge der Maßnahme werde nicht nur die Kreuzung der Staatsstraße mit der Eisenbahnlinie verbessert, sondern auch der Einmündungsbereich in die B466 verkehrsgerecht ausgebaut, so Alexander Becker, Abteilungsleiter im Staatlichen Bauamt für den Landkreis Donau-Ries. In einem letzten Schritt werde eine Linksabbiegespur auf der B466 errichtet. Deshalb sei die halbseitig Sperrung nötig. Sie dauert laut Pressemitteilung voraussichtlich drei Wochen.

Die Umleitung in Fahrtrichtung Nürnberg führt über die Staatsstraße 2214 nach Hainsfarth in die Hauptstraße und weiter über die Römerstraße zurück auf die B466. (AZ)