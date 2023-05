Autofahrerin übersieht Motorrad und verursacht Unfall

Die beiden Beteiligten versuchen, einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei rutscht der Motorradfahrer eine Böschung hinunter.

Am Samstagnachmittag war eine 26-jährige Autofahrerin von Harburg in Fahrtrichtung Huisheim unterwegs. In Höhe Ronheim passierte ihr dann gegen 14 Uhr ein Unfall, weil sie den Gegenverkehr übersah. So teilt die Polizei mit. Die junge Frau wollte zwei vor ihr fahrende Pkw überholen und scherte aus, in der Annahme, die Straße sei frei. Ein entgegenkommender 23-jähriger Motorrad-Fahrer erkannte erst spät, dass ihm der Wagen auf seiner Fahrspur entgegenkam und konnte nicht mehr ausweichen. Beide fuhren daraufhin ganz rechts an den Fahrbahnrand, um eine Kollision zu verhindern. Der 23-Jährige geriet dabei mit seinem Motorrad aufs Bankett, rutschte in den Straßengraben und zog sich eine Schürfwunde an der rechten Hand zu. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, ihr wird nun fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Am Motorrad entstand Schaden von etwa 500 Euro. (AZ)