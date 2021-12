Unfall auf B25 in Harburg: Schwerverletzte und Staus

Auf der B25 hat sich im Stadtgebiet von Harburg zum zweiten Mal in dieser Woche ein schwerer Unfall ereignet.

Schon wieder ein schwerer Verkehrsunfall auf der B25 im Raum Harburg: Am Freitagmorgen stießen bei Hoppingen zwei Autos zusammen. Es gab Schwerverletzte und lange Staus.

Erneut krachte es im morgendlichen Berufsverkehr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein Autofahrer kurz nach 6.45 Uhr von Hoppingen her auf die Bundesstraße einbiegen. Der Mann übersah jedoch einen Pkw, der von Harburg her nahte. Die beiden Wagen kollidierten beinahe frontal. Besonders das Auto des Fahrers, der auf der B25 unterwegs war, wurde im vorderen Bereich komplett demoliert. Nach dem Aufprall rollte er unkontrolliert noch fast 100 Meter weiter über den Grünstreifen und den Radweg, ehe er stehen blieb.

Neben Polizei, Rettungsdienst, Notarzt eilten auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Harburg und Hoppingen zur Unfallstelle. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Wagen des Unfallverursachers wurde ebenfalls demoliert. Foto: Wolfgang Widemann

Die Bundesstraße musste für mehr als eine Stunde gesperrt werden. Dies sorgte für längere Staus, auch auf Ausweichstrecken. So "verirrten" sich beispielsweise mehrere Lkw-Fahrer in die Harburger Altstadt und sorgten dort für Stillstand. Auch in der Burgstraße, die von der B25 abzweigt, ging zeitweise nichts mehr voran, weil sich auf der schmalen Fahrbahn 40-Tonner begegneten. Um 8 Uhr konnte die Polizei die Bundesstraße wieder freigeben.

Erst am Dienstag hatte es auf der B25 bei Harburg heftig gekracht. Der Fahrer eines Kleintransporters bog auf die Bundesstraße ein, übersah jedoch einen Lastwagen. Dieser rammte den Transporter auf der Fahrerseite. Ein 63-Jähriger erlitt lebensgefährliche Verletzungen, die beiden Beifahrer wurde schwer beziehungsweise leicht verletzt.

Lesen Sie dazu auch