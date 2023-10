Jugendförderpreis für Lukas Bickelbacher aus Huisheim

Die nordschwäbische Wirtschaft würdigt das Engagement des 20-Jährigen. Preisverleihung findet im Rahmen des "Berufswegekompass" statt.

Ein wichtiger Bestandteil des Herbstempfangs der Nordschwäbischen Wirtschaft ist die Verleihung des Jugendförderpreises, der seit 1987 an junge Menschen mit besonderen Leistungen vergeben wird. In diesem Jahr fand die Verleihung im Rahmen eines Empfangs beim "Berufswegekompass" in Harburg statt. Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert. Gewonnen hat ihn ein junger Mann aus Huisheim.

Franz Leinfelder, der Vorsitzende der Jury, überreichte den Jugendförderpreis an Lukas Bickelbacher und skizzierte dessen bisherigen Werdegang. Der 20-Jährige schloss seine Ausbildung bei Märker Zement in Harburg als Elektroniker für Betriebstechnik ab. Besonders beeindruckt hätten die Jury die hervorragenden schulischen Leistungen des Preisträgers. Nun hat Lukas Bickelbacher damit begonnen, an der Berufsoberschule in Donauwörth die Hochschulreife zu erwerben, um im Anschluss ein Studium in der Fachrichtung Elektrotechnik in Augsburg beginnen zu können.

Preisträger ist auch bei der Feuerwehr in Huisheim aktiv

Ausdrücklich hob Leinfelder den Einsatz Bickelbachers bei der Freiwilligen Feuerwehr in Huisheim hervor. „Damit rundet sich das Bild unseres Preisträgers von seinen hervorragenden Leistungen in Ausbildung und Beruf, dem Streben und Willen zur Weiterbildung und auch dem sozialen Engagement zu einer bemerkenswerten Persönlichkeit.“