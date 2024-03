Lebende Fische in den Wald gekippt: Polizei hat erste Ansätze

Die Polizei ermittelt intensiv, um die Tierquäler ausfindig zu machen, die auf dem Hühnerberg nahe Harburg am Werk waren. Die Fischart steht jetzt fest.

Dieser Fall bewegt viele Menschen in der Region: Unbekannte haben am Sonntag, 10. März, am helllichten Tag auf dem Hühnerberg bei Harburg 80 lebende Fische in die Landschaft gekippt. Die Tiere verendeten qualvoll. Die Ermittlungen der Polizei laufen nach Angaben der Inspektion Donauwörth "auf Hochtouren". Es gebe inzwischen vielversprechende Ansätze, die Straftat klären zu können.

Die Polizei weiß inzwischen, dass die Täter mit einem Fahrzeug - möglicherweise einem Transporter oder Kleinbus - um etwa 14.10 Uhr den Berg hochfuhren, nicht um 14.45 Uhr, wie zunächst gemeldet. Vermutlich über einen Feld- und Waldweg vorbei am jüdischen Friedhof und der Fläche, auf der das Bockfest stattfindet, gelangten die Gesuchten auf das Plateau, auf dem der Sendemast steht, und kippten in dessen Nähe die Fische ins Gras.

Die in Harburg in den Wald geworfenen Fische waren Giebel

Wie die Polizei inzwischen weiß, handelte es sich bei den Tieren nicht um klassische Karpfen, sondern fast ausnahmslos um Giebel. Diese karpfenartigen Fische können in Gewässern, vor allem in Fischweihern oder Zuchtanlagen den Bestand an Edelfischen hemmen. Deshalb steht mehr denn je die Frage im Raum: Wollten die Täter die Fische einfach nur los haben? Sollte dies der Fall sein, ist es ein Rätsel, warum die Besitzer die Giebel nicht in ein Gewässer setzten, sondern auf eine Anhöhe in den Wald brachten.

Im Bereich um den Hühnerberg sind an Sonntagen zahlreiche Spaziergänger und Wanderer unterwegs. Tatsächlich sind bei der Polizei einige Hinweise eingegangen. "Die werden jetzt überprüft", heißt es aus der Dienststelle in Donauwörth, die wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Man sei mit dem in der Region bislang wohl einmaligen Fall intensiv beschäftigt. Wertvolle Erkenntnisse könnten auch die Aufnahmen der Überwachungskameras am Sendemast bringen.

Die Gesetzeshüter bitten mögliche Zeugen, die zum Beispiel ein auffälliges Fahrzeug gesehen haben oder sonstige Angaben machen können, sich zu melden. Telefon: 0906/706670.