Unfallverursacher fährt nach Unfall bei Ronheim einfach weiter

Bei Ronheim hat am Freitag ein Autofahrer einen Unfall verursacht. Trotz eines Zusammenstoßes fuhr er danach einfach weiter.

Zwischen Ronheim und Huisheim hat sich am Freitagmorgen ein Unfall ereignet. Gegen 7.30 Uhr fuhr eine 20-Jährige um 7.30 Uhr mit ihrem BMW dort die Staatstraße. Etwa auf halber Strecke kam der 20-Jährigen im Waldstück ein Auto entgegen, das auf die Gegenfahrbahn geriet. Obwohl die junge Frau noch in das Bankett auswich, kam es zum Zusammenstoß der beiden linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten in Richtung Ronheim weiter und kümmerte sich nicht um seine gesetzlichen Pflichten. Am Außenspiegel des BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Die Polizei Donauwörth bittet um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher und zum Verursacherfahrzeug unter Telefon 0906/706670. (AZ)