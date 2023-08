Hoppingen

Flüchtlinge in Hoppingen: Investor lässt nach Protesten seine Pläne fallen

Auf diesem Grundstück zwischen Ortsdurchfahrt und Bahnstrecke in Hoppingen wollte ein Investor ein Gebäude errichten, in dem fast 90 Flüchtlinge unterkommen sollten.

Plus Mit Unterschriften wehren sich Hoppinger gegen eine Flüchtlingsunterkunft. Nach einem Gespräch mit dem Investor ist der Harburger Bürgermeister nun erleichtert.

Bei den Plänen für eine Flüchtlingsunterkunft in Hoppingen gibt es eine Wende. Der Harburger Bürgermeister Christoph Schmidt, Stadtrat Walter Beck aus Hoppingen und Victor Lebedew, der Geschäftsführer der Wohnbau Schwaben GmbH & Co. Citypark II KG, trafen sich am Freitagmorgen zu einem Gespräch.

Georg Schmid, ehemaliger Staatssekretär und Landtagsabgeordneter, hatte nach eigenen Angaben das Treffen initiiert und moderierte es auch. Das Ergebnis fassen die Beteiligten in einer Stellungnahme, die unserer Redaktion vorliegt, so zusammen: "Das Unternehmen zieht das Angebot, Wohnungen zu errichten, zurück." Unterschrieben haben alle vier Männer, die an dem Gespräch beteiligt waren: Lebedew, Schmidt, Beck und Schmid. Damit wird der Bau einer Flüchtlingsunterkunft für 88 Personen in Hoppingen nicht umgesetzt.

