Martin Wild aus Holzheim möchte Menschen besser ernähren

Plus Im Jahr 2020 stieg der 44-Jährige beim Start-up "Organic Garden" als Geschäftsführer ein. Dort wird Ernährung neu gedacht. Auch zwei prominente Fußballer sind mit dabei.

Von Fabian Kapfer

Als Martin Wild im kleinen Lokal ("Eatery") von Organic Garden in Ingolstadt Platz nimmt, ist dort gerade einiges los. Der 44-jährige Geschäftsführer (CEO), der in Holzheim aufgewachsen ist und in Donauwörth Abitur gemacht hat, hat sich mit seinen Partnern einem besonderen Ernährungsmodell verschrieben. Es soll sowohl gut für den Menschen sein als auch für die Umwelt. Als er anfängt, die Idee zu erklären, wird schnell klar: Einfach ist der Weg von Organic Garden nicht. Dennoch wächst das Jungunternehmen immer weiter und verfolgt ambitionierte Ziele. Unterstützung gibt es dabei auch von zwei der erfolgreichsten deutschen Fußballer.

Für Wild war das Thema Ernährung lange Zeit in seinem Leben zweitrangig. Das änderte sich, als er während eines Aufenthalts in den USA den Film "Food, Inc." rund um die Lebensmittelindustrie sah. "Der Film zeigt, was da genau schiefläuft", erzählt Wild. "Daraufhin hatte ich schon 2009 die Idee, eine eigene Farm zu gründen, um Lebensmittel anzubauen und direkt an den Endkonsumenten zu verkaufen." Doch zunächst ging sein Weg erst einmal im Tech-Bereich weiter, in dem er schon erfolgreich gearbeitet hatte. Mit 18 Jahren hatte er in Holzheim seine erste Firma, später ging es zu Media-Saturn.

