Autofahrer außer Kontrolle: Vier Unfälle in Serie

Ein Pkw-Fahrer flüchtet und bei Sulzdorf dreimal nach Unfällen, ehe er seinen Wagen kurz vor Kaisheim schrottet.

Ein Autofahrer, der augenscheinlich außer Kontrolle war, hat am frühen Dienstagabend in Sulzdorf sowie auf der Ortsverbindungsstraße zwischen dem Dorf und Kaisheim innerhalb weniger Minuten vier Unfälle gebaut. Durch glückliche Umstände blieb es bei einem Leichtverletzten und - wenn auch hohem - Sachschaden.

Die Serie begann nach Erkenntnissen der Polizei um etwa 17.40 Uhr. Der zunächst Unbekannte prallte mit seinem silberfarbenen Auto in Sulzdorf in der Raiffeisenstraße in gegen einen Gartenzaun und gegen einen Pfosten neben der Straße. Der Pkw-Fahrer kümmerte sich aber nicht weiter darum und brauste in Richtung Kaisheim davon. Im Waldstück geriet der Wagen auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen Pkw.

Am Ende wird das Auto des 56-Jährigen völlig demoliert

Der Unfallverursacher hielt aber auch hier nicht an. Im Gegenteil: Er drückte kräftig auf das Gaspedal, kam aber nicht weit. Wenige hundert Meter weiter kam der Pkw aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und schoss vor dem Kreisverkehr an der B2 eine Böschung hinab. Dabei wurde der Pkw komplett demoliert. Der 56-Jährige erlitt leichte Blessuren.

Der Sachschaden aus den diversen Karambolagen summiert sich nach ersten groben Schätzungen auf rund 20.000 Euro. Mehrere Zeugen der Unfallfluchten riefen über Notruf die Polizei. Die stellte am letzten Unglücksort den Mann, der aus dem Bereich der Monheimer Alb stammt, als Verantwortlichen fest und zeigten ihn wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort an. Ein Alkoholtest reagierte negativ. Es gab auch keine Anzeichen für einen Drogenkonsum, so die Polizei. Ein Grund für das Verhalten sei nicht bekannt.

Die Freiwillige Feuerwehr Kaisheim sicherte die Unfallstelle ab. Weitere Zeugen beziehungsweise mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (wwi, AZ)