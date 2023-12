Kaisheim/Niederschönenfeld

Weihnachten hinter Gittern - Bischöfe feiern mit Gefangenen in Kaisheim und Niederschönenfeld

Der evangelische Regionalbischof Axel Piper zelebrierte den Weihnachtsgottesdienst in der JVA Niederschönenfeld und gab den Gefangenen gute Worte mit auf den Weg.

Plus Die Frohbotschaft von Weihnachten erreicht auch Häftlinge in Kaisheim und Niederschönenfeld. Warum der Heiligabend dort besonders emotional ist.

Wenn Fritz H. (Name geändert) zum Fenster hinausschaut, dann liegt jenseits davon eine unerreichbare Welt. Gitterstäbe trennen das Drinnen vom Draußen. Draußen ist die Freiheit, drinnen die enge Welt der Justizvollzugsanstalt Kaisheim voller versperrter Türen. Am Heiligen Abend wird dem 66-Jährigen diese Trennung besonders schmerzlich bewusst. "Dann steh ich am Fenster und es fließen die Tränen."

Es ist das zweite Weihnachtsfest, das Fritz H. im Gefängnis verbringt. Sehnsüchtig in Gedanken an seine beiden erwachsenen Kinder und seine vier Enkel, die ihm nur Briefe schreiben konnten. "Wir bringen dich durch diese Zeit", lassen sie ihn wissen. Fritz H. sitzt nicht ohne Grund. Drei Jahre Freiheitsstrafe hat er vom Gericht für eine Straftat bekommen und verbringt diese Zeit auf der sozialtherapeutischen Station der JVA.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

