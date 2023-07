Kaisheim

Offene Ganztagsschule: Gemeinderat klärt Details in Kaisheim

Die Offene Ganztagsschule löst an der Schule in Kaisheim die Mittagsbetreuung ab.

Plus Im September soll die Offene Ganztagsschule in Kaisheim starten. Welche freiwillige Leistung die Gemeinde erbringt und was Eltern dafür zahlen.

Der Gemeinderat in Kaisheim hat nun die formalen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Kinder der Graf-Heinrich-Grundschule in Kaisheim von September an nach dem Unterricht bis in den Nachmittag hinein betreut werden können. Das Gremium regelte Details für die Offene Ganztagsschule (OGTS), die eingerichtet wird.

Damit dürfte in Kaisheim vom neuen Schuljahr an auch ein Thema ein Stück weit vom Tisch sein, das die Gemüter einer Reihe von Eltern in der Kommune erregte. Im Gegensatz zur Mittagsbetreuung, deren Gebühren die Gemeinde im Vorjahr deutlich anhob, fallen für die Erziehungsberechtigten bei der OGTS nämlich gar keine oder viel weniger Kosten an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

