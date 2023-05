Kaisheim

Schließen sich die Feuerwehren von Altisheim und Leitheim bald zusammen?

Plus Ein neues Feuerwehr-Fahrzeug für Leitheim sorgt im Gemeinderat Kaisheim auch für grundsätzliche Überlegungen. Ein Vertreter der Regierung von Schwaben meldet sich zu Wort.

Eigentlich ging es "nur" um ein neues Feuerwehrfahrzeug. Ein solches benötigt die Freiwillige Feuerwehr in Leitheim. Schließlich ist das aktuelle schon fast 40 Jahre alt. Der Gemeinderat in Kaisheim hatte nun über den Typ des neuen Fahrzeugs zu entscheiden. Die Aussprache nahm einige Zeit in Anspruch, denn es ging auch um Grundsätzliches. Beispielsweise die Frage, ob eine kleine Dorffeuerwehr grundsätzlich in der Lage ist, mit einem solchen Klein-Lkw zuverlässig ausrücken zu können. Zudem brachte ein Vertreter der Regierung von Schwaben einen Gedanken ein: das Zusammenlegen von zwei Feuerwehren.

Dass in dem Thema eine gewisse Brisanz steckt, das machte bereits ein Blick in den Sitzungssaal des Kaisheimer Rathauses deutlich. Unter anderem fanden sich etwa 30 Mitglieder der Leitheimer Feuerwehr ein - vom Jugendlichen bis zum Altgedienten. Rainer Zinsmeister, der Kommandant der Wehr in dem 200-Einwohner-Ortsteil, beschrieb die aktuelle Situation. Seit 2007 habe man das Tragkraftspritzenfahrzeug. Baujahr ist 1986. Es diente vorher der Feuerwehr in Otting und kostete noch 2500 Euro. Zwischen Mannschafts- und Geräteraum gebe es in dem Fahrzeug keine Abtrennung. Sicherheitsgurte sind nur für Fahrer und Beifahrer vorhanden. Bei einem Unfall wäre die Besatzung folglich gleich mehrfach in größter Gefahr.

