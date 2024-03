Kaisheim

17:30 Uhr

Kreisbrandrat Rudolf Mieling blickt auf seine Feuerwehrkarriere zurück

Plus Nach fast 50 Jahren Feuerwehrdienst endet die Amtszeit von Kreisbrandrat Rudolf Mieling. Was ihm Sorgen bereitet und an welche Einsätze er sich besonders erinnert.

Von Wolfgang Widemann

Seit fast einem halben Jahrhundert ist Rudolf Mieling bei der Feuerwehr. Mit 15 Jahren schloss er sich der Wehr in Kaisheim an, wie viele seiner Freunde auch. Dieser Gruppendynamik habe er sich nicht entziehen können. Doch Mieling merkte bald, dass er bei der Freiwilligen Feuerwehr gut aufgehoben war. Er habe gespürt, dass "der Hilfeleistungsgedanke bei mir von innen herkommt". Oder anders ausgedrückt: Er wollte Menschen helfen, die in Not geraten sind. Die weitere Karriere, auf die der 64-Jährige inzwischen zurückblickt, habe sich nach und nach so ergeben.

2013 übernahm Mieling als Kreisbrandrat den Posten des obersten Feuerwehrmannes im Landkreis Donau-Ries. In der Nacht auf Sonntag endet altersbedingt die Dienstzeit des Kaisheimers in dem ebenso anspruchsvollen wie zeitraubenden Ehrenamt. Zeit für einen Rückblick. "Ich bereue keine Minute meines Feuerwehrdienstes", fasst der scheidende Kreisbrandrat zusammen.

