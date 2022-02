Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

Geht der Windkraft im Landkreis Donau-Ries die Puste aus?

Der Landkreis Donau-Ries beheimatet vier Windräder: Eines in Wittesheim, drei in Riedheim. Ob noch neue dazukommen? Einige Projekte sind derzeit noch am Laufen.

Plus Mit der 10-H-Regel ist es im Landkreis ruhig geworden um das Thema Windkraft. Ganz vom Tisch ist sie aber nicht: Einige Projekte laufen noch immer.

Von Manuel Wenzel

Einen massiven Ausbau der Windkraft in Deutschland hat sich Robert Habeck auf die Fahnen geschrieben. Der Grünen-Politiker, seines Zeichens neuer Klimaminister, will dabei auch Bayern stärker in die Pflicht nehmen. Im Freistaat gilt aber bekanntlich die sogenannte 10-H-Regel. Demnach müssen Windräder das Zehnfache ihrer Höhe von der Wohnbebauung entfernt sein. Dieses Gesetz ist einer der Gründe, warum auch im Landkreis Donau-Ries seit dem Jahr 2014 kein Genehmigungsantrag mehr gestellt wurde. Mancherorts waren auch die kommunalpolitischen Gremien oder die Bevölkerung gegen derartige Pläne. In einigen Ecken des Landkreises ist das Thema Windkraft aber noch immer aktuell.

