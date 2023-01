Der Landkreis Donau-Ries wächst und wird älter

Plus Sie kommen aus der Stadt oder fliehen vor dem Krieg: Immer mehr Menschen leben im Landkreis Donau-Ries. Dennoch kommen auf einen Rentner weniger Erwerbstätige.

Im Landkreis Donau-Ries werden zu Beginn des übernächsten Jahrzehnts einige Tausend Menschen mehr leben als aktuell. Das prognostizieren zumindest die Expertinnen und Experten des Bayerischen Landesamts für Statistik. Bis 2041 soll die Bevölkerung um 4,3 Prozent wachsen. Das sah vor zehn Jahren noch ganz anders aus.