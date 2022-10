Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Der Mittelstand im Landkreis Donau-Ries ist im Krisenmodus

Zehn Meter hoch, 30 lang, 100 Tonnen schwer: der Bagger, vor dem Oliver Klauser an seinem Kieswerk steht, braucht viel Energie. Und die wird immer teurer.

Plus Krisen über Krisen: Energiekosten steigen, Material ist knapp, Aufträge drohen einzubrechen. Mittelständische Unternehmen aus der Heimat leiden darunter, überlegen sich aber auch Lösungen.

Von Barbara Wild, Marco Keitel Artikel anhören Shape

Um im Wasser Bagger zu bewegen, die zehn Meter hoch und 30 lang sind, dazu 100 Tonnen wiegen, ist jede Menge Energie notwendig. Dass die Preise dafür in den vergangenen Monaten in astronomische Höhen geschossen sind, stellt Oliver Klauser vor Probleme. Seit 20 Jahren ist er Chef des Kieswerkes Klauser-Wensauer in Bäumenheim. Eine Krisensituation wie die aktuelle habe er noch nicht erlebt, sagt er. Auch Material und Ersatzteile werden teurer. Mittelständische Unternehmen im Landkreis Donau-Ries trifft das hart. Dabei sind es nicht die einzigen Krisen. Lieferengpässe und Personalmangel, Probleme, die zu Zeiten der Corona-Lockdowns immer stärker wurden, machen einigen noch zu schaffen.

