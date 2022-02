Donau-Ries in der Omikron-Welle: So stemmen sich Betriebe gegen das Virus

Plus Mit Omikron wächst die Sorge, dass zu viele Mitarbeiter wegen Infektion oder Quarantäne ausfallen. Doch Betriebe in der Region plagt noch ein anderes Problem.

Die Omikron-Welle hat die Region fest im Griff. Die Corona-Zahlen im Donau-Ries-Kreis sind hoch wie nie zuvor. In Schulen und Kita grassiert das Virus, und zuletzt war die Sorge groß, dass fehlende Mitarbeiter die Wirtschaft lahmlegen. Omikron - das bekommen auch die Unternehmer in der Region zu spüren. Denn viele Mitarbeiter infizieren sich selbst oder müssen als Kontaktperson zu Hause bleiben.