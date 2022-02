Landkreis Donau-Ries

vor 47 Min.

Teils explodierende Corona-Zahlen im Donau-Ries-Kreis

Plus Die aktuelle Corona-Welle hat den Donau-Ries-Kreis fest im Griff. Mancherorts haben sich die Fallzahlen binnen einer Woche vervielfacht.

Von Manuel Wenzel

Die aktuelle Welle des Coronavirus schwappt auch über weite Teile des Landkreises Donau-Ries. In 40 von 44 Städten und Gemeinden gibt es mehr Fälle als vor einer Woche. Das geht aus den neuesten Infizierten-Zahlen hervor, die das Landratsamt am Montag veröffentlicht hat. In manchen Kommunen sind die Werte regelrecht explodiert.

