Drei Alkoholfahrten enden in einer Polizeikontrolle

Drei Autofahrer mit zu viel Alkohol im Blut landen in einer Kontrolle, die weiterreichende Folgen hat.

Drei Autofahrer hatten in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Einfall, betrunken nach Hause zu fahren - und wurden erwischt. Der erste Fall ereignete sich gegen 23 Uhr in Donauwörth. Laut Polizei wurde eine 46-Jährige in Donauwörth einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bemerkten, boten sie der Frau einen Atemalkoholtest an. Dieser ergab 0,72 Promille. Der Fahrzeugführerin wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 0.25 Uhr geriet ein 33-jähriger Mann in Monheim in eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle. Auch bei ihm stellten die Polizisten laut Bericht Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,4 Promille. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung des Führerscheines sowie Fahrzeugschlüssels wurde der Beschuldigte entlassen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Eine Trunkenheitsfahrt in Monheim kann verhindert werden

Wenige Stunden später, gegen 4.45 Uhr, traf eine Streifenbesatzung in Monheim einen 24-jährigen Mann auf dem Fahrersitz in seinem Fahrzeug sitzend an. Er gab laut Polizeibericht an, nach Hause fahren zu wollen. Wegen des auffälligen Alkoholgeruches wurde dem Mann ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von über 0,5 Promille, weshalb dem Mann die anstehende Fahrt untersagt wurde. Sicherheitshalber nahmen die Beamten den Autoschlüssel an sich. (AZ)