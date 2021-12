EU-Verbot: Tätowierer in der Region machen sich große Sorgen

Eine neue Verordnung versetzt die Tattoo-Szene in Aufregung. Der Grund: Beliebte Farben sind ab 2022 verboten. Nun kämpfen viele Kunden noch um einen Termin.

Es sei eine ziemlich heikle Lage gerade, sagt Marcell Kaußen. Der Tätowierer, der ein eigenes Studio in Nördlingen betreibt, meint damit allerdings nicht die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie. Die habe ihm, wie auch seinen Kollegen und Kolleginnen, zwar auch geschadet. Dennoch treibt die Tattoo-Branche gerade eine andere, große Sorge um. Eine neue EU-Verordnung schränkt ihre Arbeit im kommenden Jahr maßgeblich ein. Dabei sind laut Aussagen der Tätowierer und Tätowiererinnen auch die Kunden mit dieser neuen Regelung nicht glücklich.

Laut der sogenannten EU-Reach-Verordnung sollen ab Januar zunächst Konservierungsmittel in Tattoo-Farben und in einem weiteren Schritt die beiden Pigmente "Blue 15" und "Green 7" verboten werden. Die Substanzen stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. Zudem sollen Allergien durch die Stoffe ausgelöst werden.

Die betroffenen Pigmente sind in vielen Farben enthalten

Das Problem für Tätowiererinnen und Tätowierer: Die beiden Pigmente finden sich in rund zwei Drittel aller bunten Tattoo-Farben. Tätowierer Kaußen sagt: "Das Problem ist, dass man derzeit auch von Herstellern keine Informationen bekommt. Was mit den bunten Farben derzeit ist, sagt uns niemand. Es sorgt bei uns allen für große Verunsicherung." Seiner Meinung nach sei der Schritt "völlig unnötig", betont Kaußen.

Der Tätowierer erklärt: "Seit Jahrzehnten werden diese Farben von der EU doppelt und dreifach geprüft. Wir können hier keine Farben kaufen, die nicht den Richtlinien entsprechen. Ich tätowiere seit gut 20 Jahren und hatte da noch nie Probleme mit den Farben oder dass jemand meiner Kunden da negativ darauf reagiert hätte."

Viele Motive und Wünsche wohl durch Regelung nicht mehr umsetzbar

Der Knackpunkt für zahlreiche Tätowierer sei derzeit, dass niemand sagen könne, was sie im kommenden Jahr technisch noch umsetzen können, schildert Kaußen. Das schränke freilich auch die Wünsche der Kunden ein, was auch bei ihm schon zu Absagen geführt habe. "Ich habe schon die ein oder andere Absage bekommen. Die Leute wollen das Motiv in Schwarz-Weiß nicht haben. Im Umkehrschluss wird sich das dann auch finanziell bei uns niederschlagen", glaubt er. Auf gut Deutsch sei die Situation "scheiße", bemerkt Kaußen.

Hoffnung gebe es immerhin in der Hinsicht, dass sich einige Hersteller um Alternativen bemühen. Das hätte er im Gespräch mit Lieferanten erfahren, sagt der Nördlinger Tätowierer. Ob und wann es dazu kommt, sei eben die Frage, die gerade viele umtreibe. Einige Kunden hätten ihn deshalb auch schon gebeten, noch im Dezember ein Motiv zu stechen, um es legal umzusetzen. Kaußen erklärt: "Da mache ich in diesen Wochen Überstunden, wo es geht, damit viele Leute ihre Tattoos noch bekommen. Es ist gerade deutlich spürbar, dass diese Regelung auch ihnen nicht gefällt."

"Es ist schlimm für uns alle, weil es ein Stück weit unsere Kunst sterben lässt"

Eine hohe Nachfrage seit dieser Verbotsmeldung spürt auch Anna Flak in Rain. Sie ist Inhaberin des Tattoo- und Piercingstudios Deine Schmerzgrenze. Sie sagt: "Es ist einfach faszinierend, dass es keine anderen Probleme gibt. Natürlich bleibt die große Hoffnung, dass es ein alternatives Produkt für uns gibt. Aber es ist schlimm für uns alle, weil es ein Stück weit unsere Kunst sterben lässt."

Kollegen und Kolleginnen, die sich auf Farben spezialisiert hätten, könnten ihren Beruf so nicht mehr ausüben, beklagt Flak. Sie steche zwar 80 bis 90 Prozent schwarze Tattoos bei ihren Kunden, allerdings tobe sie sich auch hin und wieder mit bunten Motiven aus, schildert die Tätowiererin. "Da blutet natürlich schon etwas mein Herz", sagt sie.

Tätowiererin aus Rain hat "null Komma null Verständnis"

Der Frust über das Farbverbot ist Flak, wie auch zahlreichen anderen aus der Branche, deutlich anzuhören. "Ich finde es unter aller Sau, dass eine EU-Kommission so etwas bestimmen darf. Es gibt alle möglichen Substanzen, die uns nicht gut tun. Ob das Alkohol oder Nikotin, Konservierungsstoffe in Lebensmitteln oder andere Dinge sind. Aber bei den Tattoos ist dann der Hund begraben." Auch sie habe viele Rückmeldungen von Leuten bekommen, die "null Komma null Verständnis" für dieses Verbot aufbringen.

Flak erklärt: "Jeder ist schon mit der Corona-Situation sauer gewesen, und jetzt kommt auch noch das dazu. Dementsprechend könnte ich mich gerade zerreißen und Termine machen ohne Ende, weil jeder noch vor diesem 4. Januar drankommen möchte."