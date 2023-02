Landkreis Donau-Ries

vor 17 Min.

Die Feuerwehren im Landkreis Donau-Ries haben keine Zeit zum Ausruhen

Plus Nach Corona kommt jetzt die Rückkehr ins Alltagsgeschäft für die Feuerwehren im Donau-Ries-Kreis. Fast 2000 ehrenamtliche Einsätze wurden zuletzt registriert.

Von Adalbert Riehl

"Rückkehr zum Alltagsgeschäft" überschrieb Kreisbrandrat (KBR) Rudolf Mieling seinen Jahresbericht 2022 bei der Dienstversammlung der Feuerwehrkommandanten Landkreis Donau-Ries. In alte Muster wolle man nicht zurückfallen: "Es lohnt sich, die richtigen Lehren aus den vergangenen beiden Jahren zu ziehen und diese jetzt konsequent in das Alltagsgeschäft zu integrieren." Zwei Jahre wurden die Informationen der Frühjahrs-Dienstversammlung den 168 Feuerwehren in Papierform übermittelt, heuer tagten die Kommandanten, Stellvertreter und Führungskräfte in der Schmutterhalle Asbach-Bäumenheim. Polizei, Bundeswehr und Verantwortliche weiterer Hilfsorganisationen waren mit dabei.

