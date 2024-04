Landkreis Donau-Ries

vor 18 Min.

Klimawandel: Die Bäumen werden andere sein in der Region

Plus Experte Klaus Körber mahnt an, dass man bei den Bäumen auch im Donau-Ries-Kreis zu widerstandsfähigen Arten greifen müsste. Nicht nur des Klimawandels wegen.

Von Helmut Bissinger

Es wird immer wärmer. Bäume und Sträucher reagieren auf die Trockenheit. Welche Pflanzen können dem Klimawandel trotzen, aber auch dem Befall durch Schädlinge? Noch sind die Fichten in Bayern ziemlich grün, aber in anderen Regionen wirken sich Hitze und Regenmangel drastischer aus. Für Klaus Körber, einem ausgewiesenen Fachmann, ist klar, in Zukunft werde man verstärkt schattenspendende Bäume pflanzen, aber möglicherweise auf exotische Sorten wie japanischen Ahorn oder Bäume aus dem Balkan zurückgreifen müssen. Immerhin: Insekten und Bienen sei dies egal.

Körber, Diplom-Ingenieur bei der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau, referierte launig und kurzweilig beim „Tag des Baumes“ in Donauwörth. Mehr als 150 Interessenten drängten sich im Sitzungssaal des Landratsamtes, um aufgezeigt zu bekommen, wie der heimische Garten, das öffentliche Grün und die Wälder künftig aussehen könnten. Eingeladen hatten die Kreisverbände für Gartenbau und Landespflege in Donauwörth und Nördlingen gemeinsam mit dem Landratsamt Donau-Ries.

