Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

Reihenweise Solarparks entlang der Bahnstrecke?

Plus Eine neue Regelung ermöglicht links und rechts der Bahnlinie Augsburg-Donauwörth-Treuchtlingen leichter Freiflächen-PV-Anlagen. Erste Anträge liegen vor.

Von Wolfgang Widemann

Wer im Donau-Ries-Kreis einen Solarpark errichten will, benötigt normalerweise einen passenden Bebauungsplan. Damit haben die Kommunen die Möglichkeit, solche Freiflächen-Photovoltaikanlagen zuzulassen oder zu verhindern. Zahlreiche Städte und Gemeinden haben diesbezüglich inzwischen auch Grundsatzbeschlüsse gefasst, wo, beziehungsweise in welcher Größe sie Solarparks sie haben wollen. Durch eine neue Regelung im Baugesetzbuch gibt es aber Bereiche, in denen Investoren diese Genehmigungsverfahren nicht mehr benötigen. Ein solches Gebiet existiert auch in der Region - entlang der Gleise der Bahnstrecke Augsburg-Donauwörth-Treuchtlingen. Dort ist einiges im Gange.

Der Bau von Solarparks ist jetzt entlang von Autobahnen und "Schienenwegen des übergeordneten Netzes" baurechtlich "privilegiert". Damit reicht es, lediglich eine Baugenehmigung einzuholen. Für die Genehmigungen ist das Landratsamt als Untere Baubehörde zuständig. Freiflächen-PV-Anlagen sind dadurch recht einfach umzusetzen, sofern dies entlang der genannten Verkehrswege in einem Korridor von 200 Metern links und rechts der Verbindung geschieht und das Gelände geeignet ist.

