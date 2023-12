Rückblick auf 2023: Große Höhepunkte lassen die Kulturszene erblühen

Musik, Kabarett, Theater, Bildende Kunst ... das kreative Leben schöpft wieder aus dem Vollen. 2023 gab es in der Region viel zu genießen.

Das Darben hat definitiv ein Ende - die Kulturszene des Landkreises hat sich von Corona wieder vollends erholt und brachte die Bühnen, Säle und Kirchen im vergangenen Jahr zum Klingen und Jubeln. Jedes Ereignis ist an seiner Stelle eine Bereicherung - ob erste musikalische Gehversuche der ganz Kleinen, ob schulische Aufführungen, jedes einzelne Bauerntheater, das sein Publikum gut unterhält, oder Chöre und Blaskapellen, die unverzichtbare musikalische Gemeinschaften bilden. Dennoch treten manche Ereignisse besonders in Erscheinung.

Gleich zum Jahresbeginn 2023 startete die Pfarrei St. Vitus in Huisheim mit einem Konzert ins Jubiläumsjahr der 300-Jahr-Feier des Gotteshauses. Der Musikverein Huisheim-Gosheim eröffnete das Jubiläumsjahr und zahlreiche weitere Veranstaltungen folgten.

Das Notos Quartett präsentierte in feiner klanglicher Balance exzellente Interpretation bei seinem Gastspiel auf Schloss Leitheim. Foto: Tobias Böcker

Höchst vital und von hoher Schlagzahl geprägt, gestalteten sich auch wieder die Programme der etablierten Häuser und Reihen - von den bemerkenswerten Kammerkonzerten auf Schloss Leitheim über die musikalischen und literarischen Perlen im Gempfinger Pfarrhof und die Glanzpunkte im B+Zentrum Blossenau und im Tapfheimer Café Bruno bis hin zu den kostbaren Kleinodien im Kaisheimer "Thaddäus". Namhafte Größen aller Sparten gaben sich hier wie da wie dort ein Stelldichein. Sigi Zimmerschied, Willy Michl und nicht zuletzt Eigengewächse wie die Mehlprimeln sind etwa Garanten für niveauvoll-satirische Unterhaltung im besten Sinne. Das Publikum darf von dieser lebendigen Szene begeistert sein - erst recht, da in den Corona-Jahren bewusst wurde, wie arm wir ohne Kultur sind.

Der Mertinger Kulturkreis feierte sein 25-jähriges Bestehen

Selbstredend gehört auch der Mertinger Kulturkreis zu jenen, die getragen von ehrenamtlichem Engagement, große Kultur in die Provinz bringen. Und dieser Kulturkreis feierte 2023 Jubiläum. Zum 25-jährigen Bestehen beschenkte er sich selbst und sein Publikum mit einem Jahresprogramm, das sich sehen lassen konnte. Stolze 150 Jahre sogar wurde der Liederkranz Monheim alt und blickte zurück auf Jahrzehnte zwischen Höhen und Tiefen, aber auch nach vorn mit einem optimistischen Blick auf die Zukunft.

Der Kabarettist, Comedian und Musiker Chris Böttcher bei seinem Auftritt im Zeughaus in Donauwörth während der Donauwörther Kulturtage. Foto: Helen Geyer

Und wenn wir schon bei runden Geburtstagen sind, dürfen die 50. Donauwörther Kulturtage nicht unerwähnt bleiben, die - nach den Frühjahrskulturtagen - wahre Legenden und Größen in die Stadt holten: Gerhard Polt, Tanja Kinkel, Chris Böttcher, viele mehr und vor allen Dingen die berühmte Tochter der Stadt, die bezaubernde Geigenvirtuosin Veronika Eberle.

Geigenvirtuosin aus Donauwörth: Veronika Eberle. Sie gastierte bei den 50. Donauwörther Kulturtagen. Foto: Felix Bröde

Spannung liegt jedes Jahr in der Luft, wenn im Rahmen der großen Nordschwäbischen Kunstausstellung der Kulturpreis der Stadt Donauwörth verliehen wird. Diesmal ging er an den Oettinger Wolf J. Gruber für das ausgefallene Gemälde „Opus XII, Carl & Gt“. Gefragt ist der akribische Betrachter, der auf einem Feld einen Hänger mit Zugmaschine entdeckt. Die dort arbeitenden Männer beachten eine nackte Frau und einen nackten Mann im Hintergrund, die quasi kopfüber aus einem „Thai“-Flugzeug fallen. Der Künstler dazu: „Meine Bilder sind ein Blick in ein Bedeutungstohuwabohu.“

Der neue Träger des Donauwörther Kunstpreises heißt Wolf J. Gruber. Er lebt und arbeitet in Oettingen. Sein prämiertes Werk trägt den außergewöhnlichen Namen "Opus XII, Carl& Gt". Foto: Helmut Bissinger

Zu den großen etablierten Stätten im Landkreis gehört längst auch schon das Kunst-Museum Donau-Ries in Wemding, das Annette Steinacker-Holst und ihr Team mit viel Interaktion füllen und es für jedermann erlebbar machen. Auch die Kulturtage in Harburg und Bäumenheim etwa finden ihr Publikum und zelebrieren all das, was das Leben in ideeller Weise bereichert. Ebenso hat das Literaturfestival Nordschwaben in seiner zweiten Auflage einen Platz im Kalender gefunden. Es kommt gut an und wird auch 2024 weitergehen.

Für die Kulturnacht in Rain wird es 2024 bereits eine Fortsetzung geben

Auf eine Fortsetzung dürfen sich auch Publikum wie Kulturschaffende in der Stadt Rain freuen: Nach der Premiere, die die Kulturnacht 2023 dort erlebte mit über 40 Gruppen und Einzelinterpreten an rund 25 Standorten steht ob der allgemein großen Begeisterung inzwischen fest, dass es im kommenden Herbst eine Neuauflage geben soll. Das reiche kulturelle Leben der Lechstadt nötigte vielen Besucherinnen und Besuchern Respekt ab.

Der Wasserturm war einer der Publikumsmagneten in der Kulturnacht in Rain - schließlich war er noch nie öffentlich zugänglich. Dort stellte Rainer Nitsche seine Porträtfotografie. Foto: Barbara Würmseher

Kunsthistorisch wertvoll sind zwei neue Kirchenführer. Den einen hat der Freundeskreis Alt Rain herausgebracht. In ihm fasst Autor Markus Würmseher erstmals überhaupt alle katholischen und evangelischen Kirchen und Kapellen der Kernstadt zusammen. Der andere ist ein Gemeinschaftswerk eines Arbeitskreises um den früheren Holzheimer Bürgermeister Robert Ruttmann und betrifft Kirchen und Kapelle im dortigen Gemeindegebiet.

Die Musical-Company Kaisheim lieferte eine bravouröse erste Inszenierung ab: "Sister Act" sorgte für neun ausverkaufte Vorstellungen. Foto: Barbara Würmseher

Und von einer Truppe darf man mit großer Freude sagen: Sie ist wieder da! Die Musical-Company um Heidi Thum-Gabler, die einen Verein in Kaisheim gegründet hat. Mit "Sister Act" feierten die jungen Leute eine fulminante Jungfern-Inszenierung, mit der Thum-Gabler an ihre früheren Erfolge am Donauwörther Gymnasium anknüpfte. Um die Kulturszene des Landkreises Donau-Ries muss einem wahrlich nicht bange sein...