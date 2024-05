Von der Landwirtschaft zur Europawahl: Das ist CSU-Kandidatin Anke Drukewitz

Plus Obwohl sie auf Listenplatz 54 von 66 steht, will die 49-Jährige die Kandidatur durchziehen. Sie sieht viel Gutes, das aus Europa kommt - übt jedoch auch Kritik.

Wer Anke Drukewitz nur zwei Sätze lang zuhört, erkennt sofort, dass sie nicht aus Bayern kommt. Die Diplom-Agraringenieurin ist gebürtige Brandenburgerin, die es der Liebe wegen ins Ries verschlagen hat. Mit Mann Hubertus und Sohn Simon wohnt sie im Marktoffinger Ortsteil Wengenhausen. Die Familie betreibt einen Schweinemastbetrieb. Nun kandidiert die 49-Jährige auf der CSU-Liste für das Europaparlament. Wie es dazu kam und warum Europa aus ihrer Sicht auch vieles richtig macht.

Drukewitz ist eine politische Spätstarterin. Der Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange war es, der sie angesprochen und gefragt hatte, ob sie nicht Lust hätte, für die Christsozialen des Landkreises Donau-Ries für Brüssel und Straßburg zu kandidieren. Bereits im Vorfeld der Kommunalwahlen 2020 hatten sie und Lange sich kennengelernt. Sie übernahm dann auch gleich den Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im Kreisverband, den sie bis heute bekleidet.