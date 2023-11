Fußmatte im Auto verursacht fünfstelligen Schaden

Eine eingeklemmte Fußmatte war am Samstag für einen Unfall in Marxheim verantwortlich.

Ein äußerst ungewöhnlicher Unfall hat sich am Samstag in Marxheim ereignet. Laut Polizeibericht wollte eine 55-jährige Frau aus dem Raum München gegen 14.50 Uhr mit ihrem Auto aus einer Garage in Lechsend ausparken. Dabei verklemmte sich eine unbefestigte Fußmatte vermutlich am Gaspedal, weshalb das Fahrzeug mit eingelegtem Rückwärtsgang und Vollgas über die Schwabenstraße und anschließend über eine rund 40 Zentimeter hohe Betonmauer in das gegenüberliegende Grundstück krachte. Dabei wurde der Gartenzaun des Anwesens und ein darin geparktes Auto beschädigt. Glücklicherweise entstand durch das Missgeschick nur ein Sachschaden, der sich laut Polizei auf etwa 10.000 Euro belaufen dürfte. (AZ)