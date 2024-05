Große Ernüchterung beim Haus der Vereine

Plus Die Gemeinde Mertingen war voll Euphorie bei den Umbau-Plänen eines alten Industrie-Bürogebäudes. Doch nun sollen die Abriss-Kosten ermittelt werden.

Als ein Mertinger Unternehmen vor zwei Jahren ein nicht mehr benötigtes Gebäude der Gemeinde zum Kauf angeboten hatte, schien dies ein Glücksfall. Nach einer Besichtigung zu vorgerückter Stunde entschied sich der Gemeinderat seinerzeit dazu, die Kaufoption zu ziehen. Seither liefen Planungen, das ehemalige Industrie-Bürogebäude in ein Haus der Vereine umzubauen. Nun folgte die Ernüchterung: Eine Bauwerk-Untersuchung offenbarte große Mängel.

Das frühere Südstahl-Gebäude hatte sich im Besitz des Molkereibetriebs Zott befunden und wurde nicht mehr benötigt. 600.000 Euro war damals als Kaufpreis in den Haushaltsberatungen genannt worden. Für 100.000 Euro sollte das Gebäude, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Soccer-Halle befindet, saniert und umgestaltet werden.