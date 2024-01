Mertingen

12:00 Uhr

"Grünes Gas" aus Mertingen: Bio Energie Centrum hat große Pläne

Die Bio Energie Centrum (BENC) in Mertingen soll erweitert werden. Das Projekt wurde jetzt im Gemeinderat vorgestellt.

Von Helmut Bissinger

Das Bio Energie Centrum (Benc) an der Königsmühle in Mertingen plant innerhalb der bestehenden Grenzen eine Erweiterung. Paul Schweihofer betreibt die Anlage seit mehr als 20 Jahren. Der Landwirt hat stets neue Entwicklungen berücksichtigt - nun will er einen Schritt weiter gehen.

Schweihofer betreibt eine Biogasanlage, die im Landkreis einzigartig ist. Er verwandelt mit 20 Mitarbeitern Mist, Gras, Joghurt und Kartoffelschalen sowie andere Stoffe als Abfälle in Ökostrom und Wärme. Benc sorgt damit für Strom und Wärme. Mais, wie bei den meisten anderen Biogasanlagen, kommt bei Schweihofer nicht zum Einsatz. Mittlerweile kann die Firma im Vergleich zu 1999 fast die hundertfache Menge an Bioabfall zu Energie machen. Der Umsatz ist inzwischen siebenstellig. Nun will er neben anderen Verfahren auch Biomethan erzeugen, das dann als „grünes Gas“ dem Gasnetz zugeführt werden soll.

